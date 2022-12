Alarm in Saarbrücken-Bischmisheim : Schwelbrand in Lagerhalle löst Feuerwehr-Einsatz aus

Foto: BeckerBredel 14 Bilder Brand in einer Lagerhalle in Saarbrücken-Bischmisheim

Saarbrücken Rauch in einer Lagerhalle in Saarbrücken hat am Donnerstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Am Brandort waren Autos gelagert. Was die Polizei in der Nacht berichtet.

Zu einem Brand in einer Lagerhalle in Saarbrücken-Bischmisheim ist am Donnerstagabend, 29. Dezember, die Feuerwehr ausgerückt. Beißender Rauchgeruch hatte sich da über dem Gesamtgelände verbreitet.

Wie ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht auf SZ-Anfrage berichtet, waren in einem von vier Teilbereichen des betroffenen 50 mal 70 Meter großen Gebäudes Autos abgestellt. Genau dort, wo sich der Zwischenfall ereignete.

Brand in Lagerhalle in Saarbrücken mit anfänglichen Problemen für Feuerwehr

Nach Informationen eines Feuerwehrmannes hatten er und seine Kollegen gegen 21.30 Uhr zunächst Probleme, überhaupt zur Unglücksstelle vorzudringen: Ein Tor, welches das Gelände abriegelte, war verschlossen.

Unterdessen habe es im weiten Umfeld nach verbranntem Plastik gestunken. In der Halle selbst entdeckten die Wehrleute kein offenes Feuer.

Daraufhin habe sich ein Schwelbrand nahe der Elektrik bestätigt, sagt ein Polizeisprecher. Mitarbeiter der Stadtwerke schalteten daraufhin zur Sicherheit der Helfer während der Löscharbeiten den Strom ab. So lag der gesamte Komplex im Dunkeln.

Polizei und Feuerwehr nach Einsatz in Lagerhalle

Berufs- und freiwillige Feuerwehr schafften es, dass sich der Brand nicht auf weitere Gebäudeteile ausbreitete. Die Wagen in der Halle seien soweit nicht beschädigt worden, melden die Ermittler. Der Einsatz habe sich letztlich bis kurz vor Mitternacht hingezogen. Wegen der anfangs unklaren Ausgangslage waren nach Auskunft eines Sprechers der Berufsfeuerwehr an die 40 Einsatzkräfte da.