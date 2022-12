Feuerwehr im Einsatz : Starke Rauchentwicklung – Küchenbrand in Saarbrücken an Heiligabend

Dichter Rauch dringt in Saarbrücken aus einer Wohnung. Foto: Pascal Werber

Saarbrücken Qualm aus einem Fenster in einem mehrstöckigen Miethauses in Saarbrücken-Malstatt hat an Heiligabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Hier erste Informationen.

Alarm in Saarbrücken bei der Berufsfeuerwehr: Die hat an Heiligabend, 24. Dezember, nach Malstatt ausrücken müssen. Dichter Rauch hatte die Menschen aufgeschreckt.

Demnach drang der Qualm aus dem Fenster einer Wohnung in einem Miethaus. Dieser war von der Hauptverkehrsachse Lebacher Straße als Verbindung zur A1 gut zu erkennen.

Polizei: Feuer in der Küche einer Wohnung ausgebrochen

Nach ersten Informationen eines Sprechers bei der Polizei in Burbach soll es sich um einen Brand in der Küche handeln. Demnach sei dieser durch den Herd ausgelöst worden. Mehr Details waren kurz nach 13.30 Uhr noch unbekannt.

Allerdings soll es bei dem Zwischenfall keine Verletzten gegeben haben. Die Löscharbeiten dauerten zu diesem Zeitpunkt noch an.