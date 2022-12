Polizei-Fahndung bei Trier : Geldautomat in der Nacht gesprengt – Flüchten Täter ins Saarland?

Polizeieinsatz nach Sperrung eines Geldautomaten. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Trier Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch einen Geldautomaten in die Luft gejagt. Die Kripo ist im Einsatz und hat das Gelände in einem Industriegebiet bei Trier abgeriegelt. Was bisher bekannt ist.

Geldautomat gesprengt: Erneut muss sich die Kripo mit solch einem Fall befassen. Diesmal ereignete sich die Tat im nahen Rheinland-Pfalz. In einem Industriegebiet bei Trier waren Unbekannte am Werk.

Nach Angaben eines Sprechers der Polizei in der Moselstadt war es in der Nacht auf den heutigen Mittwoch, 28. Dezember, zur Explosion in der Ortsgemeinde Trierweiler gekommen. Beschäftigte in Betrieben hatten die Detonation gegen 2.30 Uhr mitbekommen und darauf Alarm geschlagen.

Geldautomat bei Trier gesprengt: Kripo vor Ort

Wenig später entdeckten Ermittler den Schaden: Der Geldautomat war durch die Sprengung zerstört worden. Gleichzeitig begann die Fahndung nach den Tätern. Zeugen wollen beobachtet haben, wie zwei Männer flohen. Sie sollen in ein schwarzes Auto gestiegen sein.

Dann ging es zur nahen B51, die auch Richtung Saarland in den Landkreis Merzig-Wadern führt. In welche Richtung sie letztlich das Weite suchten, war am frühen Mittwochmorgen noch unklar, wie ein Sprecher auf SZ-Anfrage sagt. Ebenso, ob die Täter Beute machten, sprich: an Geld aus dem Automaten gelangten. Der Schaden am Gerät sei indes beträchtlich.

Unterdessen waren Ermittler die Nacht über am Tatort und auch in den frühen Morgenstunden bei der Arbeit. Das Industriegebiet, in dem unter anderem ein Autohändler ansässig ist. liegt nahe der A64, die Luxemburg mit der Region Trier verbindet.

Geldautomaten gesprengt: Anschläge im Saarland und in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist es in diesem Jahr vermehrt zu Sprengungen von Geldautomaten gekommen. 48 Fälle registrierten die Ermittler bis Mitte Dezember. Im Vergleichszeitraum 2021 sollen es 21 gewesen sein.

Im Saarland sorgte eine Anschlagsserie auf Geldautomaten 2021 für Aufsehen. Innerhalb kürzester Zeit waren unter anderem in Homburg, Neunkirchen und Wadgassen Apparate in die Luft gejagt worden. Teils entstand erheblicher Sachschaden. Die Täter gingen in aller Regel leer aus.

Die Polizei setzt bei der Fahndung im aktuellen Fall auf Zeugen, um den Tätern auf die Schliche zu kommen.