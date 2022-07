Sparda-Bank Südwest : Mehr als fünf Millionen Euro bei Schließfach-Einbruch in Saarbrücker Bankfiliale erbeutet

Saarbrücken/Mainz Insgesamt mehr als 100 Schließfächer der Sparda-Bank Südwest haben Diebe im April in Saarbrücken und Mainz geplündert. Nun ist der beachtliche Gesamtwert der Beute bekannt geworden.

Bereits im April haben bislang unbekannte Täter mehrere Bankschließfächer einer Sparda-Bank-Filiale in Saarbrücken ausgeraubt. Die beiden Täter begaben sich am Abend des 1. April in die Bankfiliale in der Bahnhofstraße 41 in Saarbrücken. Sie hatten zuvor die Zugangsdaten der Kunden ausgespäht und verschafften sich dadurch Zugang zu den vollautomatischen Schließfächern.