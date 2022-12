Saarbrücken : Nach Unfall an Heiligabend: Junger Fahrer stirbt in Klinik

Foto: BeckerBredel 31 Bilder Vier schwer verletzte Autoinsassen nach Verkehrsunfall in Saarbrücken

Saarbrücken Der schwere Verkehrsunfall im Meerwiesertalweg in Saarbrücken Richtung Universität an Heiligabend hat tragische Folgen. Die Polizei bestätigt entsprechende SZ-Informationen.

Von der Straße abgekommen und mit dem Auto gegen einen Baum geprallt: Bei diesem Unfall in Saarbrücken sind an Heiligabend vier junge Männer teils lebensgefährlich verletzt worden. Eines der Opfer erlag seinen Verletzungen.

Entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung bestätigt am Dienstag, 27. Dezember, ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken. Demnach soll es sich bei dem Toten um den Fahrer handeln.

Nach Unfall in Saarbrücken an Heiligabend: Fahrer stirbt in Klinik

Demnach starb der Mann in einer Klinik. Bereits am ersten Weihnachtstag soll dies geschehen sein. Auch die übrigen drei Insassen mussten nach dem Unglück in Krankenhäuser. Die vier Beteiligten waren nach Ermittlerangaben zwischen 18 und 20 Jahre. Über ihren Gesundheitszustand ist aktuell nichts bekannt.

Die späteren Opfer waren am späten Heiligabend mit dem Wagen im Meerwiesertalweg unterwegs. Mit dem Audi-A-3 fuhren sie von Saarbrücken-Innenstadt in Richtung Universität. In einer Linkskurve soll sich dann das Unglück angebahnt haben.

Zunächst geriet das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn, prallte dort erst gegen einen Baum, dann gegen eine Laterne. Der Aufprall soll so heftig gewesen sein, so dass diese aus der Verankerung gerissen wurde.

So soll sich der Verkehrsunfall in Saarbrücken zugetragen haben

Anschließend schoss das Auto noch frontal gegen einen weiteren Baum, wo das Wrack mit den vier eingeklemmten Insassen liegen blieb. Die Feuerwehr musste die Opfer aus der Karosse befreien, damit sie zuerst notärztlich versorgt werden konnten, bevor es in die Klinik ging.

Die Fahnder gehen nach bisherigem Sachstand davon aus, dass der Fahrer gegen 23.30 Uhr zu schnell unterwegs war und deswegen der Wagen ausscherte. Danach war während des Einsatzes die Strecke mehrere Stunden gesperrt.