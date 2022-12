Hauptstraße in Gersweiler : „Akut einsturzgefährdet“ – Gebäude in Saarbrücken droht zu kollabieren

In Saarbrücken-Gersweiler ist ein Anbau an einem Eckhaus eingestürzt – Feuerwehr und THW im Einsatz. (29.Dezember 2022) Foto: BeckerBredel

Ein Haus in Saarbrücken-Gersweiler ist nach Angaben der Polizei „akut einsturzgefährdet“. Das THW versucht derweil das Gebäude abzustützen. Die Arbeiten sollen noch bis etwa 20 Uhr andauern.

In Saarbrücken-Gersweiler ist am Donnerstag, 29. Dezember, die Rückseitenwand eines Anbaus an einem Haus in der Hauptstraße eingestürzt. Wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage mitteilt, drohe das Dach abzurutschen und das Haupthaus in Mitleidenschaft zu ziehen. Es handle sich um ein Eckhaus im Einmündungsbereich Talstraße.