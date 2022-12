Mehrere Strafverfahren : Mann schläft betrunken im Auto neben Autobahn 620

Die Polizei kontrollierte einen 51-jähriger Mann, der in seinem Auto schlief. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Völklingen Die Polizei hat einen schlafenden Autofahrer geweckt und gleich mehrere Vergehen festgestellt.

Das war wohl eher nicht der Schlaf des Gerechten: Am Mittwochabend entdeckten Beamte im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle ein 51-jähriger Mann schlafend in seinem blauen VW-Polo. Der Wagen war im Bereich der Autobahn 620 an der Anschlussstelle Völklingen-Ost auf dem dortigen Stich zum Saarleinpfad geparkt. „Nachdem der Mann nur mit Mühe geweckt werden konnte, stellte sich heraus, dass dieser unter starker alkoholischer Beeinflussung stand“, heißt es im Bericht der Polizei, die einen Wert von 2,21 Promille ermittelte.