Einsatz für die Feuerwehr : Bäume stürzen auf Stromleitung: Straße in Primstal ohne Strom, Feuerwehr muss mit Notstromaggregaten anrücken

Bäume stürzen auf Stromleitung: Straße in Primstal ohne Strom, Feuerwehr muss mit Notstromaggregaten anrücken

Primstal Im Nonnweiler Ortsteil Primstal haben zwei umgestürzte Bäume am Donnerstagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein Dach stürzte teilweise ein, die Stromversorgung in der Primsstraße wurde unterbrochen. Für drei Bewohner, die auf Sauerstoffgeräte angewiesen sind, war die Situation deshalb nicht ungefährlich.

Bewohner der Primsstraße in Primstal hatten den Notruf gegen 18.21 Uhr am Donnerstagabend wegen eines Dachsturzes abgesetzt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnten sie den Teileinsturz im Bereich des Dachständers zweier Wohngebäude festgestellen. Zwei Bäume waren hier in der Nähe der Wohnhäuser umgestürzt und auch mit einer Stromleitung kollidiert.