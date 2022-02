Schwächerer Sommer erwartet : DRK will Blutspenden im Saarland als Arbeitszeit anerkennen

Saarland Aktuell ist die Zahl an Blutspendern noch ausreichend – auch im Saarland. Doch in der Ferienzeit im Sommer rechnet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mal wieder mit größeren Engpässen. Wie das DRK dem Problem jetzt entgegenwirken möchte.

Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) setzt sich dafür ein, dass öffentliche Arbeitgeber das Blutspenden als Arbeitszeit anerkennen. „Das würde uns sehr helfen“, sagte DRK-Sprecher Stephan David Küpper. Allein im Versorgungsgebiet des DRK-Blutspendedienstes West im Saarland, in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen seien täglich 3500 Blutspenden erforderlich. Aktuell gebe es ausreichend Spender, aber in der Ferienzeit im Sommer werde es alljährlich knapp.

Anlass des Gesprächs war das 70-jährige Jubiläum der Blutspende in Deutschland. Seit 1951 hatte das DRK in NRW den ersten Blutspendedienst aufgebaut. Am 29. Februar 1952 gab es in Gelsenkirchen die erste offizielle Blutspendeaktion in Deutschland. „Den selbstlosen Blutspendern, die durch ihre Tat eine Blutsbrüderschaft bilden, sei schon jetzt der herzlichste Dank zum Ausdruck gebracht“, hieß es im April 1952 in einem Aufruf zum Blutspenden, den unter anderem der zweite NRW-Ministerpräsident Karl Arnold (1901 bis 1958) unterzeichnete.