Polizei ermittelt : Autofahrerin hält für Fußgänger an Zebrastreifen – Passant reißt ihre Tür auf und beleidigt sie

Foto: dpa/Fabian Strauch

Homburg Ungewöhnlicher Vorfall in der Homburger Gerberstraße: Dort ging ein unbekannter Mann eine Frau aggressiv an, nachdem sie am Zebrastreifen für Fußgänger anhielt.

Wie die Polizeiinspektion Homburg mitteilt, ereignete sich der Vorfall am 17. November gegen 17 Uhr. Eine Autofahrerin mit Kuseler Kreiskennzeichen fuhr durch die Gerberstraße in Homburg und hielt an einem Fußgängerüberweg an, um Fußgänger passieren zu lassen.

Unvermittelt riss plötzlich ein aggressiver Passant ihre Fahrertür auf, als sie gerade anfahren wollte. Der Unbekannte beleidigte die Frau in aggressivem Ton, entfernte sich dann von der Tür und schlug noch auf die Heckklappe des Fahrzeuges.

Die Geschädigte entfernte sich daraufhin über die Gerberstraße in Richtung Saarbrücker Straße. Bei dem Täter soll es sich um einen Jugendlichen im Alter von etwa 16 Jahren gehandelt haben. Er trug kurze, braune Haare, war etwas 1,80 Meter groß und trug eine dunkelblaue Steppjacke, eine dunkle Hose und "in-ear-Kopfhörer.