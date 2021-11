Polizei fahndet : Autofahrer fährt 19-jährigen Fußgänger an – und lässt ihn verletzt liegen

Autofahrer fährt 19-jährigen Fußgänger an – und lässt ihn verletzt liegen

Saarbrücken Bei einem Verkehrsunfall in Saarbrücken am 15. November wurde ein Fußgänger verletzt. Die Polizei fahndet nun nach dem Autofahrer, der von der Unfallstelle flüchtete.

Bei einem Unfall in Saarbrücken am Montag, dem 15. November, wurde ein 19-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Der junge Mann überquerte die Lebacher Straße und wurde dabei von einem Pkw erfasst, der aus der Schillstraße in die Lebacher Straße abbog. Der unbekannte Fahrer setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten 19-Jährigen zu kümmern.