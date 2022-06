„Fête de la musique“ in Homburg : Baumelnde Seelen im Fluss der Klänge

Gemeinsam tanzen auf dem Ilmenauer Platz zur Musik von Friedrich Metzger und Susanne Hübner-Heß. Foto: Markus Renz

Homburg „Fête de la musique“ in Homburg: An mehreren Plätzen wurde in der Innenstadt unter freiem Himmel musiziert, gelauscht und getanzt. Ein Nachmittag ganz im Zeichen von Musik und Lebensfreude.