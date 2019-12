Silvester in der Landeshauptstadt : Festlich oder rockig feiern

Der Musiker Thomas Blug spielt an Silvester in der Bel étage in Saarbrücken einen Mix aus Rock-, Pop- und Soul-Klassikern. Foto: Thomas Blug/Künstler

Saarbrücken Silvester steigen von der Gala bis zum Konzert mehrere Veranstaltungen.

Wer an Silvester nicht alleine oder daheim die Korken knallen lassen will, der hat bei einigen Silvester-Veranstaltungen in der Region die Gelegenheit, ins neue Jahr zu feiern. So steigt am Dienstag, 20 Uhr, im Saarrondo in Saarbrücken eine Gala. Dabei bietet sich den Gästen die Möglichkeit, ausgiebig zu tanzen und zu dinieren.