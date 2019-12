„Sei hier Gast...“ : Liebe kann Berge versetzen und das Böse besiegen

Saarbrücken Am 11. Januar gastiert das Musical „Die Schöne und das Biest“ in der Saarlandhalle Saarbrücken.

Eine Mischung aus Romantik und Dramatik, einer düsteren Atmosphäre und Lebensfreude sowie aus gefühlvollen Balladen und rockigen Songs verspricht das Musical „Die Schöne und das Biest“. Die erste Bühnen-Fassung der französischen Novelle „La Belle et la Bete“ feierte 1994 in Köln ihre Welturaufführung – drei Jahre vor der ersten Disney-Inszenierung der Geschichte um eine Liebe, die Berge versetzen sowie alles Böse und Hässliche besiegen kann.

Zum 25-jährigen Bühnen-Jubiläum des deutschen Erfolgs-Musicals geht die Original-Version mit Live-Band und in neuer Besetzung nun auf Tour durch 30 Städte. Am Samstag, 11. Januar, 20 Uhr, wird die Inszenierung in der Saarlandhalle Saarbrücken aufgeführt.