Vielseitiges Programm : Von Ska-Punk über Metal bis Hip-Hop

Am Sonntag, 29. Dezember, spielen „Callejon“ auf ihrer „Hartgeld im Club Tour Pt. II“ in der Saarbrücker Garage. Foto: Band

Saarbrücken In der Saarbrücker Garage gibt es nach Weihnachten wieder Live-Musik.

Der Veranstalter „Saarevent“ wartet nach dem Fest mit Konzerten in Saarbrücken auf: Am Freitag, 27. Dezember, 20 Uhr, spielen „Jaya The Cat“ im Kleinen Klub der Garage. Zu hören ist ein Mix aus Roots-Reggae, Ska und Punkrock. Die Musiker präsentieren einige Songs aus ihrem neuen Album „A Good Day For The Damned“ live, das im vergangenen November veröffentlicht wurde.