Stomp in der Saarlandhalle : Tanz der Mülltonnen und Kehrbesen

Saarbrücken Am 3. und 4. Januar 2020 gastiert die Rhythmus-Show „Stomp“ in der Saarbrücker Saarlandhalle.

In den USA ist „Stomp“ ebenfalls ein Erfolgs-Garant. So gehört die Show in New York so fest zum Stadtbild, dass das Empire State Building zu Ehren des 20. Broadway-Jahrestags ganz in Rot erstrahlte. Und anlässlich des 25. Jubiläums erklärte Bürgermeister Bill de Blasio den 27. Februar 2019 zum „Stomp Day In The City Of New York”.