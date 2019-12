Konzerte in Saarbrücken : Punk, Rock und auch Rap

Thees Uhlmann und Band treten am Sonntag, 20 Uhr, in der Saarbrücker Garage auf. Foto: Popp Concerts

Saarbrücken Diese Woche: Mehrere Konzerte in der Garage und im Kleinen Klub.

Am Donnerstag, 20 Uhr, spielen die Punk-Rocker von „Booze And Glory“ aus London im Kleinen Klub der Garage in Saarbrücken. Am Sonntag, 20 Uhr, treten Thees Ulmann und Band in der großen Halle der Garage auf. Nach seinem Solo-Debüt (2011), dem zweiten Album „#2“ (2013) und dem Bestseller „Sophia, der Tod und ich“ (2015) meldet sich der Musiker mit seiner neu formierten Band wieder auf der Live-Bühne zurück.