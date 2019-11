Punk und Metal : Harte Woche in der Garage

Die Rockband „Killerpilze“ spielt am Freitag, 20 Uhr, in der Garage Saarbrücken. Foto: Saarevent/Diana Muehlberger

Saarbrücken Von Freitag bis Mittwoch: Mehrere Konzerte in Saarbrücken.

In Saarbrücken gibt es diese Woche viel Live-Musik. Am Freitag, 20 Uhr, gastiert die Punkrock-Band „Die Killerpilze“ im Kleinen Klub der Garage. Weiter geht es dort am Samstag, 20 Uhr, mit der Metal-Gruppe „Celeste“. Die Formation „Exumer“ spielt am Sonntag, 18 Uhr, anlässlich ihrer „Winter Hostilities-Tour“ im Kleinen Klub. Gäste sind die Bands „Reactory“, „Pripjat“ und „Übergang“. Ein Auftritt der Metal-Band „Eluveitje“ erwartet die Besucher am Dienstag, 19 Uhr, in der Saarbrücker Garage. Gäste sind „Lacuna Coil“, die von „Infected Rain“ unterstützt werden.