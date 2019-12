Jazzkonzerte : Eigene Titel treffen auf Songs von Wayne Shorter

St. Wendel Zwei Formationen spielen beim Weihnachts-Jazz im Kulturzentrum St. Wendel-Alsfassen.

Der „Jazzförderkreis St. Wendel“ präsentiert am Zweiten Weihnachtstag, 19.30 Uhr, ein musikalisches Festtags-Menü mit zwei Gängen: In diesem Jahr stehen das Peter Hedrich Saar Quintett und eine Überraschungs-Formation auf der Bühne im Kulturzentrum St. Wendel-Alsfassen. Es spielen: Peter Hedrich (Posaune), Sebastian Degen (Tenor-, Sopran-Saxofon), Felix Hauptmann (Piano), Jochen Lauer (Kontrabass) und Kevin Nasshan (Schlagzeug). Peter Hedrich gilt als junges Talent an der Posaune. Sein Debüt-Album „New Hope“ wurde für den „Preis der deutschen Schallplatten-Kritik“ nominiert. Als Schlüssel-Erlebnis für seinen musikalischen Wedegang sieht Hedrich die Hommage an den Posaunisten Jiggs Whigham. 2016 gründete Hedrich sein Sextett. Beim St. Wendeler Weihnachts-Konzert wird er mit seiner Quintett-Besetzung Stücke der CD und von Wayne Shorter aufführen.