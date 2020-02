CD-Tipps : Wo Pop und Metal aufeinander treffen

Bands aus dem Saarland und der Umgebung: Speedgirls (✮✮✮✮), Frau Wolf (✮✮✮✮) und Rage Of Samedi (✮✮✮✮✮).

Das junge Saarbrücker All-Girl-Trio Speedgirls beschreibt seine Musik als einen „faulen, sabbernden lo-fi riot grrrl“ Sound. Hört man sich die fünf-Song-Debüt-EP „Living In The Fast Lane“ (Buddy Building Records ✮✮✮✮) an, haben Kathrin Molter, Elizabeth Pich und Lisa Marie Schmitt eine Vorliebe für New Wave und Post-Punk. Nach 14 Minuten sind die fünf Songs vorbei. Obwohl ihr Auftritt im November in der Saarbrücker Sparte4 nicht überzeugt hatte, räumt ihre EP, die auf Vinyl und digital erhältlich ist, mit allen Bedenken wieder auf: die Speedgirls könnten zu Größerem bestimmt sein.