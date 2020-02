Wolf Parade, The Homesick und Eyelids : Bowie-Wut und Walker-Verehrung

Der Sound der holländischen Band The Homesick erinnert an die kanadische Rockband Arcade Fire. Foto: Cargo Records/Sarah Cass

Neue Indie-Magie von Wolf Parade, The Homesick und Eyelids.

Mehr kann man aus einer CD-Hülle nicht raus holen. „Thin Mind“ (Sub Pop/Cargo ✮✮✮✮✮) ist beste Comic-Kunst. Wolf Parade sind erst seit 2003 aktiv, doch sind sie nach vier Alben längst eine Indie Rock-/Post Punk-Institution. Album Nummer fünf überzeugt mit einer beeindruckenden Fokussierung auf Songsubstanz und Arrangement, ohne dass Abstriche beim Energielevel zu beklagen wären. Es rockt mächtig, aber mit Finesse. Dafür sorgen beispielhaft etliche Old School-Synthesizer. Noch immer gemahnen die Stimmen der beiden Sänger an einen wütenden David Bowie, der seine kontrollierte Extravaganz ad acta gelegt hat. Viele Stücke beschäftigen sich mit den Reizüberflutungen dieser Zeit und damit einhergehendem Aufmerksamkeitsverlust – daher auch der Titel. Im Falle dieses prächtigen Albums sollte indes Aufmerksamkeitsfähigkeit kein Problem sein: es wird jeden Indie-affinen Hörer in den Bann ziehen. Einst mit Arcade Fire an den Start gegangen, klingen Wolf Parade heute viel frischer, entfesselter, konzentrierter und auch zorniger als die weit erfolgreicheren Kollegen. Ungerechte Welt.