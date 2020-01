Neue Musik von Thomas Bartlett & Caoimhin O Raghallaigh und Randi Tytingvag Trio : Getupft, gezupft und gestrichen

✮✮✮ Thomas Bartlett & Caoimhin O Raghallaigh und ✮✮✮✮ Randi Tytingvag Trio spielen zarte Klänge.

Die Musik von Thomas Bartlett & Caoimhin O Raghallaigh (Real World Records/Rough Trade ✮✮✮) ist ein Zufallsprodukt. Ein Zufallstreffer ist sie leider nicht. Dazu fehlt die Qualität. Der Legende nach trafen sich der New Yorker Pianist und der irische Geiger während eines freien Tour-Tages ihrer Band The Gloaming in einem gebuchten Studio, wo sie als einzige Mitglieder erschienen waren… Und so spielten Thomas Bartlett & Caoimhin O Raghallaigh einfach drauf los. Entsprechend locker improvisiert klingt der 66-minütige Reigen. Jeder Ton wird behutsam gestrichen beziehungsweise getupft. Es fehlt: das fokussierte Temperament, welches die geliebte Stammband auszeichnet.