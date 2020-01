Midsummer Records : Zwischen Melancholie und Hardcore

Zum Jahresbeginn präsentiert Midsummer Records aus Tholey neue Musik deutscher Rockbands.

Die saarländische Band Atlanta Arrival ging 2018 aus The Satellite Year hervor. Allerdings wurde die Fertigstellung ihres Debütalbums „A Tale Of Two Cities“ (✮✮✮✮✮) vom Tod ihres Schlagzeugers Björn Mertz überschattet. Er starb im Mai 2018 an den Folgen eines Hirntumors. In Absprache mit dessen Familie entschlossen sich Atlanta Arrival, die Arbeiten an dem Album fortzusetzen. Sänger Daniel Rimedio produzierte die Songs, die von Phil Hillen in den hiesigen SU2-Studios abgemischt und gemastert wurden.