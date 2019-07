Gericht entscheidet über Tiere und Menschen : Kein Umgangsrecht mit dem Hund der Familie nach einer Scheidung

Stuttgart Ein junges Paar zieht zusammen, holt einen Hund aus dem Tierheim und heiratet. Aber der Traum von der gemeinsamen Zukunft platzt. Es kommt zur Scheidung. Und was passiert mit dem Hund?

Wenn Ehepaare mit Kindern sich scheiden lassen, dann werden das Sorgerecht und das Umgangsrecht mit Blick auf die gemeinsamen Kinder geregelt. Ähnlich ist es bei Familien mit Hund. Dort muss der Verbleib des Tieres geregelt werden - aber ein Umgangsrecht mit dem Hund für den Ex-Ehepartner gibt es nicht. Das hat das Oberlandesgericht Stuttgart in einem Beschluss klargestellt (Az.: 18 UF 57/19). Es hat nach der Scheidung dem Mann die Hündin der Familie zugesprochen. Ein Umgangsrecht für die Frau wurde abgelehnt.

Dem Verfahren lag die Beschwerde der seit September 2018 geschiedenen Ehefrau zugrunde. Sie hatte bereits nach der Trennung im Jahr 2016 die Herausgabe der vor der Ehe angeschafften Labradorhündin L. gefordert. Vor dem Familiengericht Sigmaringen einigten sich die Parteien dann über den regelmäßigen Umgang der Frau mit der Hündin, die im ehemals gemeinsamen Haus beim Mann wohnen blieb. Aber die Umgangsvereinbarung scheiterte. Woraufhin das Familiengericht in einem zweiten Termin die Herausgabe der Hündin an die Frau ebenso ablehnte wie ein Umgangsrecht für die Betroffene. Diese legte Beschwerde zum Oberlandesgericht ein. Ohne Erfolg.

Der Beschwerdesenat folgte der Auffassung des Familiengerichtes, dass die Ehefrau ihr Eigentum oder ein gemeinsames Eigentum an der Hündin nicht nachgewiesen habe. Vielmehr sei aus dem Abgabevertrag des Tierhilfevereins, bei dem die späteren Eheleute den Welpen kurz vor der Heirat gekauft hatten, ersichtlich, dass der Ehemann Eigentümer von L. geworden sei. Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass die Frau sich um L. wie ein Kind gekümmert haben will, so das Gericht.