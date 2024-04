Feines im Glas Lecker und selbstgemacht: Drei Geschenkideen zum Muttertag

Die Grillsaison läuft so langsam wieder an. Wer dafür eine selbst gemachte Gewürzmischung im Glas verschenken will, mischt grobes Meersalz, Pfefferkörner, getrockneten Rosmarin, Paprika- und Knoblauchpulver. Laut Verbraucherzentrale Bremen passt dieser Mix sowohl zu Fleisch und Fisch als auch zu Gemüse.