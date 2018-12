„Die letzten Tage waren schon belastend“, sagte Luitz, der in Beaver Creek zwischen beiden Läufen verbotenerweise aus einer Sauerstoffflasche inhaliert hatte. Der Weltverband FIS ermittelt. In Val d’Isère feierte der Österreicher Marcel Hirscher seinen 60. Weltcup-Erfolg. Bei den Frauen in St. Moritz gewann Mikaela Shiffrin aus den USA im Super-G und beim Parallelslalom – das macht 48 Weltcup-Siege insgesamt.