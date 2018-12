„Es ist eine machbare Gruppe, auf jeden Fall“, urteilte die neue Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Spanien sei der schwerste Gegner: „Sie haben im Nachwuchs Titel geholt, waren immer dabei.“

Die besten zwei Teams jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppendritten erreichen die K.o.-Runde. Das Eröffnungsspiel der WM bestreiten am 7. Juni 2019 Gastgeber Frankreich und Südkorea im Pariser Prinzenpark. Das Finale findet am 7. Juli in Lyon statt. Titelverteidiger sind die USA.