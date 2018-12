Und das nach dem jüngsten Schock in der Bundesliga, einem Punktabzug, durch den Saarlouis urplötzlich ans Tabellenende abrutschte (wir berichteten).

Anfangs sah das Publikum eine ausgeglichene, wenn auch keine hochklassige Partie mit vielen Punkten. Saarlouis geriet mehrfach in Rückstand, hielt jedoch den Anschluss. Im zweiten Viertel gingen die Royals in Führung – und behaupteten diese souverän bis in die Schlussphase. Zeitweise betrug der Vorsprung neun Punkte. Dann drehte Keltern das Spiel. Am nächsten Sonntag startet Saarlouis beim Meister in die Rückrunde der Liga.

(fu)