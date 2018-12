Voraussetzung dafür ist ein Sieg im Spiel gegen die Niederlande am Mittwoch (21 Uhr). Zudem ist die junge deutsche Mannschaft auf Schützenhilfe angewiesen. Beste Werferin in der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) am Sonntag in Nancy war Alicia Stolle mit neun Treffern. Zum Auftakt in die zweite Turnierphase hatte sich Deutschland souverän gegen Spanien (29:23) durchgesetzt.