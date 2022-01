Ringen : KSV Köllerbach erreicht locker das Viertelfinale

Köllerbach Der KSV Köllerbach steht im Viertelfinale um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Ringen. Nach dem 27:4-Erfolg im Hinkampf beim KSV Witten fertigten die Saarländer die nur mit neun Sportlern zum Rückkampf in die Kyllberghalle angereisten Westfalen mit 36:0 ab.

Sechs der neun verbliebenen Kämpfe endeten vor 250 Zuschauern vorzeitig. Auch die anderen klaren Ergebnisse der Achtelfinal-Begegnungen werfen Fragen nach der Sinnhaftigkeit dieser Runde in finanzieller, besonders aber in sportlicher Sicht auf. In Viertelfinale am kommenden Samstag muss der KSV nun zum ASV Mainz, der sich deutlich gegen Johannis Nürnberg durchsetzte. „Das wird wieder richtiges Ringen“, sagte Köllerbachs Teamchef Thomas Geid.