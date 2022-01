Tischtennis : Nach Sieg im Viertelfinal-Hinspiel: Klappt‘s jetzt für den 1. FC Saarbrücken mit Einzug ins Halbfinale?

Saarbrücken Patrick Franziska schaffte es, einen Rückstand gegen das französische Team GV Hennebont umzukehren. Nun kommt es im Rückspiel im Viertelfinale der Tischtennis-Champions-League am Freitag, 21. Januar, in der Landeshauptstadt zum Rückspiel.

Der 1. FC Saarbrücken Tischtennis ist auf Erfolgskurs: Er hat bei der Virtelfinal-Begegnung gegen GV Hennebont in Frankreich am Dienstag, 11. Januar, 3:0 gesiegt. Damit rücken die Saarländer dem Halbfinale in der Champions League ein gutes Stück näher, meldet der Verein im Internet.