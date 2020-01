E-Sports : Erfolg an der Spielekonsole mit Mentaltrainer und Ernährungsplan

Am Samstag sind mehr als 1000 Zuschauer nach Saarbrücken gekommen, um den Spielern über die Schulter zu schauen. In der Congresshalle wurde sieben Stunden lang Fußball an der Konsole gezockt. Foto: Heiko Lehmann

Saabrücken Mehr als 1000 Zuschauer kommen zum E-Sports-Turnier in Saarbrücken. Der Saarlouiser Gianluca Tassone setzt sich beim Fußball spielen am Bildschirm durch.

Gianluca Tassone aus Saarlouis hat am Samstag das größte E-Sports-Fifa-Turnier des Saarlandes gewonnen. Der 17-Jährige setzte sich in der Saarbrücker Congresshalle gegen 80 Gegner durch. Er bezwang Topspieler aus der Bundesliga sowie aus Europa. „Ich habe gewusst, dass ich hier einige Gegner schlagen kann, aber an einen Turniersieg habe ich nicht gedacht. Denn ich bin nicht in Topform. Vor ein paar Monaten war ich besser drauf“, sagt Tassone, der 2000 Euro Siegprämie erhielt.