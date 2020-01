LSVS-Mitgliederversammlung : Heinz König ist neuer LSVS-Präsident

Saarbrücken Die Mitgliederversammlung des LSVS hat am Sonntag den Saarbrücker IT-Unternehmer Heinz König zum neuen Präsidenten gewählt. König setzte sich gegen Bodo Wilhelmi und Frank Liedke. Doch neuer Ärger steht dem krisengebeutelten Verband schon im Haus: Nächster Streitpunkt ist die künftige Besetzung der Mitgliederversammlung.

Ein König wird künftig Präsident des Landessportverbandes für das Saarland (LSVS), und erstmals steht ein Bergsteiger an der Spitze des Sport-Dachverbands. Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung des LSVS wurde am Sonntag der Saarbrücker IT-Unternehmer Heinz König mit 127 Stimmen zum Vorsitzenden des neuen Aufsichtsrates gewählt, dessen Aufgabe es sein wird, zwei hauptamtlich tätige Vorstände für den LSVS zu finden. König trat für den Bergsteiger- und Skiläufer-Verband an, ist aber auch Vizepräsident Wirtschaft im Deutschen Leichtathletik-Verband sowie Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU Saar.

Etliche Punkte seiner nunmehr 16 Monate andauernden und mit der Berufung der hauptamtlichen Vorstände endenden Amtszeit führte Zöhler in seinem Rechenschaftsbericht an. „Es ist eine sensationelle Leistung harter haupt- und ehrenamtlicher Arbeit, dass wir dem LSVS heute ein neues Gesicht geben können“, ordnete Zöhlerer ein und erhielt dafür bestenfalls mäßigen Applaus. Auch die Stimmenzahl fiel vergleichsweise gering aus. Zu tief sitzen offensichtlich auch die Wunden eines „Sanierungskonzepts, das wehtut“, räumte der Präsident auch angesichts von damit verbundenen 40 Kündigungen beim LSVS ein. „Der Kredit war kein Selbstläufer, aber er war überlebenswichtig“, sagte Zöhler. Im Jahr 2019 habe der LSVS sogar wieder einen kleinen Überschuss erwirtschaftet.

Staatssekretär Christian Seel dankte dem bisherigen Präsidium, das bis zur Übergabe an die Hauptamtlichen weiter die Geschäfte führt. „Sie waren in schwierigen Zeiten bereit, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Seel in Vertretung des nicht anwesenden Sportministers Klaus Bouillon: „Die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen werden auch weiter an der Seite des Saarsports stehen.“