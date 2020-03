Fußball : Die Zwangspause als Chance begreifen

Fischbach Bernd Beres ist im Amt des Kreisschiedsrichter-Obmanns bestätigt worden. Der Vorsitzende des Fußball-Bezirksligisten FV Fischbach hat mit seinem Club in der Corona-Krise schon gehandelt, bevor Behörden und Verbände reagiert haben.

Von Patric Cordier

„Die Situation ist für uns alle neu“, sagt Bernd Beres mit Blick auf die Corona-Krise und deren Folgen. Der Fischbacher schiebt nach: „Vielleicht ist sie aber auch eine Chance, innezuhalten und darüber nachzudenken, was war und wie es danach weitergehen soll.“ Beres ist seit mehr als 30 Jahren im Vorstand des Bezirksligisten FV Fischbach tätig. Er ist zudem Schiedsrichter und gerade erst im Amt des Schiedsrichter-Obmanns des Südsaar-Kreises des Saarländischen Fußball-Verbandes bestätigt worden (siehe Infokasten). „Wir haben in der vergangenen Woche schon gehandelt, bevor Behörden und Verband reagiert haben. Als zwei unserer aktiven Mitglieder nach der Rückkehr aus einem Urlaub in Quarantäne mussten, haben wir sofort das Training für alle Mannschaften eingestellt. Natürlich ist uns das als Vorstand nicht leicht gefallen, aber die Entscheidung war einstimmig. Die Gesundheit aller geht vor“, berichtet der Vorsitzende des Bezirksligisten Und dafür sind die Fischbacher noch einen Schritt weiter gegangen: Der Kunstrasenplatz ist abgesperrt. „Die Schulen sind ja derzeit geschlossen und es wäre ja sicher kein Problem, wenn nur zwei oder drei Kinder dann hier spielen würden. Aber es ist nicht auszuschließen, dass viel mehr Kinder kommen, sich dann größere Gruppen bilden. Damit wäre die Grundidee der Schulschließung ja wieder ausgehebelt.“

Für den Kunstrasenplatz muss der FV Fischbach monatlich einen Kredit bedienen. Auch die sonstigen Fixkosten laufen weiter. „Wir konnten in den letzten Jahren finanzielle Rücklagen aufbauen, die es uns erlauben würden, bis zum Jahresende zu überstehen“, sagt Beres: „Das ist dann wiederum der Vorteil, wenn man nicht so hoch spielt. Wir haben keine Vertragsspieler wie andere Vereine.“ Das traditionelle Sportfest des FV Fischbach, das im Juni stattfinden sollte und mit dem der Verein für gewöhnlich einen großen Teil seines Jahresetats abdeckt, ist abgesagt. „Es passt einfach nicht, aktuell irgendwelche Feste zu planen“, erklärt Beres. Sich für die Zukunft Gedanken machen schon. „Vielleicht beginnt bei Vereinen in höheren Ligen und mit höherem Finanzbedarf nun auch ein Umdenken. Ich glaube nicht, dass wir die bisherige Geldspirale so weiterdrehen können.“

info Südsaar-Schiedsrichter bestätigen Führungsduo Die Schiedsrichtervereinigung Südsaar im Saarländischen Fußball-Verband (SFV) baut auf ihr Führungsduo. 69 Delegierte der Schiedsrichtergruppen Obere Saar, Sulzbach-Saarbrücken, Völklingen-Köllertal und Saarbrücken-Warndt sprachen Bernd Beres erneut das Vertrauen als Kreisschiedsrichterobmann aus. Ebenso bestätigten sie Kreisschiedsrichterlehrwartin Alessia Jochum im Amt. Das Duo wird die kommenden drei Jahre wieder die Geschicke der 250 Schiedsrichter – davon 9 Frauen und 27 Ehrenschiedsrichter – leiten. In seinem Tätigkeitsbericht hob Beres hervor, dass die Südsaar-Vereinigung 32 Schiedsrichter verloren habe: 85 neu ausgebildeten Unparteiischen stünden 117 ausgeschiedene gegenüber. Auch bei der Anzahl der zu leitenden Spiele sei ein Rückgang zu verzeichnen. Waren es 2017 mehr als 5800 Spiele, waren es 2019 noch knapp 5100. Zum Thema Gewalt gegen Schiedsrichter sagte Beres, dass bei massiven Aktionen gegen Schiedsrichter die Sportgerichtsbarkeit des SFV keine Hilfe sei. Strafen seien geringer geworden. „Das ist eine Situation, die so nicht mehr hinnehmbar ist“, monierte Beres.

Bernd Beres Foto: Stolz. Foto: Alexander Stolz