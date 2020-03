Überblick : Corona legt den gesamten Saarsport lahm

Beinahe alle Fachverbände beenden mit sofortiger Wirkung ihren Spielbetrieb und sagen Turniere oder Lehrgänge für die nächsten Wochen ab.

Kurz vor knapp entschied auch der Ausschuss für Bundesligaangelegenheiten (AfBL) des Deutschen Badminton-Verbandes, die beiden Bundesliga-Spieltage an diesem Wochenende abzusagen. Damit fallen die beiden Heimspiele des Tabellenführers 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim gegen den TSV Trittau (Samstag) und Blau-Weiss Wittorf (Sonntag) in der Saarbrücker Joachim-Deckarm-Halle ins Wasseer.

Basketball: Auch der Basketballverband Saar (BVS) beendet den Spielbetrieb der Saison 2019/2020 mit sofortiger Wirkung in allen seinen Ligen. „Die Sicherheit und die Gesundheit unserer Spielerinnen und Spieler, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, Besucherinnen und Besucher, Eltern, Ehrenamtlichen und allen Unterstützern muss in diesen Zeiten mehr wiegen, als der verständliche Wunsch, unser Hobby ausüben zu dürfen“, sagte BVS-Präsident Dirk Kaufmann. Es gelten die aktuellen Tabellen als Abschlusstabellen der Saison.

Leichtathletik: Auf Empfehlung des örtlichen Gesundheitsamtes hat der Landkreis Merzig-Wadern beschlossen, die Schullaufmeisterschaften in Merzig am 8. April nicht stattfinden zu lassen. „Eine Veranstaltung dieser Größenordnung, mit über 5000 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern und über 2000 Besuchern bedeutet für die Veranstalter und die Behörden ein nicht einschätzbares Risiko“, heißt es auf der Homepage der Veranstalter. Die Meisterschaften sollen nun am 8. Oktober nachgeholt werden.

Tischtennis: Die deutschen Meisterschaften Jugend 15 (vormals: Deutsche Schüler-Meisterschaften), die an diesem Wochenende in Schiffweiler stattfinden sollten, wurden abgesagt. Das hat das Präsidium des Deutschen Tischtennis-Bundes in einer Telefonkonferenz einstimmig beschlossen. „Verbände, Trainer und Eltern haben sich gemeldet und Besorgnis geäußert. Aus Reihen der Verbände wurde auch aktiv nach einer Absage gefragt“, erklärte Ralf Tresselt, DTTB-Vizepräsident Jugendsport. Die Verantwortlichen des Saarländischen Tischtennis-Bundes (STTB) tragen diese Entscheidung mit. „Die Gesundheit der Kinder und der Betreuerinnen und Betreuer steht an erster Stelle“, sagte Erik Roskothen, der Vizepräsident des STTB.