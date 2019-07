In Frankfurt ist er eine Legende : Eintracht-Ikone Grabowski feiert 75. Geburtstag

In Frankfurt ist er eine Legende

Frankfurt Clublegende, Weltmeister und Idol: Jürgen Grabowski vollendet am Sonntag sein 75. Lebensjahr. Bei seinem Club Eintracht Frankfurt wird der Weltmeister von 1974 sogar das ganze Jahr über gefeiert. Denn wenn die Vereins-Hymne „Schwarz-weiß wie Schnee“ in der Frankfurter Arena ertönt, singen knapp 50 000 Kehlen voller Inbrunst die Textzeile mit seinem Namen.

Das rührt den gebürtigen Wiesbadener, der sich meist selbst im Stadion befindet und diesmal im kleinen Rahmen feiern will, immer wieder aufs Neue.

Grabowski erzielte ab 1965 in 441 Partien für die Frankfurter 109 Tore, lange war er Kapitän. Für die Nationalmannschaft traf er in 44 Länderspielen fünf Mal. Mit 39 Jahren musste er 1980 seine Karriere kurz vor dem Uefa-Cup-Sieg der Frankfurter beenden. Bei der Eintracht und in deren Vereinsmuseum genießt „Grabi“, der bei einer Wahl des Hessischen Rundfunks zum beliebtesten Fußballer des Bundeslandes gewählt wurde, den Status einer lebenden Legende.