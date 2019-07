Kommt Durm zur Eintracht? : Dortmund und Frankfurt starten – Durm zur Eintracht?

Dortmund Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund startet an diesem Mittwoch in die Saisonvorbereitung. Dabei sind noch viele Personalien unklar, das Aufgebot ist viel zu groß. Beim ersten Training nicht dabei war Patrik Schick.

Denn der laut Medien beim BVB begehrte Angreifer ist auch woanders gefragt. Erzrivale FC Schalke 04 interessiert sich laut Medien für den tschechischen Nationalstürmer. Zudem sollen Bayer Leverkusen, Olympique Marseille und Olympique Lyon um den 23-Jährigen buhlen, der den AS Rom verlassen möchte. Der spielstarke Angreifer ist noch bis 2022 an Rom gebunden und soll zunächst ausgeliehen werden. Allerdings ist die Transfersituation kompliziert: Auch Schicks Ex-Club Sampdoria Genua hat noch Transferrechte an ihm.

Zeitgleich mit dem BVB startet Eintracht Frankfurt. Der Europa-League-Halbfinalist steht dabei offenbar kurz vor der Verpflichtung von Erik Durm. Laut bild.de soll der 27 Jahre alte Weltmeister von 2014 am Dienstag den Medizincheck absolviert haben und beim Trainingsauftakt vorgestellt werden. Der ehemalige Spieler des 1. FC Saarbrücken ist derzeit vereinslos. Der Ex-Nationalspieler hatte Premier-League-Absteiger Huddersfield Town mitgeteilt, dass er nicht in der 2. Liga spielen will. Der Linksverteidiger spielte von 2012 bis 2018 in Dortmund. Beim WM-Triumph 2014 war Durm ohne Einsatz geblieben. Auch der Transfer des kroatischen Vize-Weltmeisters Ante Rebic (25) für 40 Millionen Euro zu Atlético Madrid steht kurz bevor. Allerdings muss Frankfurt die Hälfte der Ablöse an den AC Florenz abtreten.