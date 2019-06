Fußball-Bundesliga : Der neue Jovic heißt Joveljic

Frankfurt Eintracht Frankfurt hat als Ersatz für Topstürmer Luka Jovic den serbischen Angreifer Dejan Joveljic verpflichtet. Der 19-Jährige wechselt von Roter Stern Belgrad zum Fußball-Bundesligisten und erhält einen Vertrag bis 2024. Joveljic erzielte in der abgelaufenen Saison acht Tore in 17 Ligaspielen für Belgrad und sammelte auch schon Erfahrungen in der Champions League.

