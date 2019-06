FC Schalke 04 : Wagner fordert „Bock auf Maloche“

Der neue Trainer David Wagner soll den FC Schalke 04 wieder nach oben führen. Foto: AP/Martin Meissner

Gelsenkirchen Neuer Schalke-Trainer stellt sich vor und gibt zu: „Wir haben einiges aufzuholen.“

Auch nach vier Jahren in England weiß David Wagner noch genau, wie die Leute im Ruhrpott reden. „Bock auf Maloche ist das Allerwichtigste“, sagte der neue Trainer des FC Schalke 04 bei seiner offiziellen Vorstellung am Donnerstag: „Quatschen bringt es nicht.“ Der 47-Jährige, der 1997 als Spieler mit den Königsblauen sensationell den UEFA-Cup gewann und beim Erzrivalen Borussia Dortmund zum Trainer wurde, kehrt zurück in seine alte Heimat.

Wagner „will Leute, die anpacken wollen.“ Auch der Deutsch-Amerikaner steht vor viel Arbeit: Er muss nach dem Beinahe-Abstieg die teuer zusammengekaufte Mannschaft umkrempeln, Teamgeist und Disziplin wiederherstellen, und die Königsblauen wieder in die Bundesliga-Spitzengruppe führen. Auf ein Ziel will sich der ehemalige U23-Trainer des BVB, der Huddersfield Town aus der Zweitklassigkeit in die Premier League führte, nicht festlegen, das mache keinen Sinn. „Wir werden nicht an der Spitze des Feldes mitmarschieren“, kündigte er allerdings an, „wir haben einiges aufzuholen und genug Baustellen.“

Nach dem Absturz von der Vizemeisterschaft auf den 14. Rang letzte Saison setzt Schalke auf Wagners Überfall-Fußball der Marke Jürgen Klopp. Nach der One-Man-Show mit Manager Christian Heidel, die mit einem Debakel endete, soll die Verantwortung auf möglichst viele Schultern verteilt werden. Michael Reschke arbeitet als neuer Technischer Direktor zusammen mit Wagner und Sportvorstand Jochen Schneider schon seit Wochen daran, die von Heidel für 160 Millionen Euro zusammengekaufte Mannschaft umzubauen. Rekordeinkauf Breel Embolo, 2016 für mehr als 25 Millionen Euro vom FC Basel verpflichtet, steht kurz vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach.