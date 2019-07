Dortmund-Rückkehrer : Hummels kennt sich noch aus

Dortmund Rückkehrer ist mit Bundesligist Borussia Dortmund in die Vorbereitung gestartet.

Keine Autogramme, keine Interviews – die Dortmunder Titelmission begann hinter verschlossenen Türen. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit starteten die Vizemeister der Fußball-Bundesliga am Mittwoch in die Vorbereitung auf die neue Saison. Wie in den vergangenen Jahren stand am ersten Trainingstag die obligatorische Leistungsdiagnostik an. Nur bei der Einfahrt auf das Trainingsgelände im Vorort Brackel bekamen Fans und Medienvertreter das Team um Rückkehrer Mats Hummels zu sehen. Um 11.41 Uhr fuhr Hummels nach 1089 Tagen als Beifahrer am Trainingsgelände des Vizemeisters vor. Herzliches Abklatschen mit alten Bekannten aus dem Betreuerstab, ein Blick in den Profitrakt und die Erkenntnis: „Es hat sich gar nicht viel verändert.“