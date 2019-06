Fußball : Schweizer Sow ist Frankfurter Rekord-Einkauf

Frankfurt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich mit einem Teil der Ablöse für Luka Jovic (70 Millionen Euro/Real Madrid) einen Rekord-Einkauf geleistet. Die Hessen holen den Schweizer Nationalspieler Djibril Sow für neun Millionen Euro (plus mögliche Bonuszahlungen) vom Schweizer Meister Young Boys Bern.

„Djibril ist auf dem Markt heiß begehrt gewesen“, sagte Sportvorstand Fredi Bobic über den 22 Jahre alten Mittelfeldspieler: „Wir sind froh, dass wir so einen Spieler bekommen. Der Junge hat unheimlich viel Potenzial.“ Sows Ex-Club Borussia Mönchengladbach soll laut Rheinischer Post am Transfer partizipieren. Der Spieler stand von 2015 bis 2017 bei den Fohlen unter Vertrag. Der bisher teuerste Neuzugang der Frankfurter war der französische Stürmer Sébastien Haller, für den die Eintracht vor zwei Jahren sieben Millionen Euro an den FC Utrecht überwiesen hat.