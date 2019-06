Fußball-Bundesliga : Acht Bundesligisten starten in die Vorbereitung

Berlin Neue Gesichter, gute Laune und große Aufbruchstimmung: Die Sommerpause in der Fußball-Bundesliga ist für die ersten acht Clubs am Wochenende zu Ende gegangen. Bei den Aufsteigern FC Union Berlin und SC Paderborn herrschte Euphorie, in Mönchengladbach, Hoffenheim und Wolfsburg begrüßten die neuen Trainer Marco Rose, Alfred Schreuder und Oliver Glasner ihre Mannschaften zu schweißtreibenden Einheiten.

Union-Trainer Urs Fischer begrüßte an der Alten Försterei 26 Spieler, darunter sieben Neuzugänge. Fischer stellte seinen Spielern ein gutes Zeugnis für die Pause aus: „Sie kamen sehr fit aus den Ferien zurück. Das zeigen die Resultate der Tests. Die Grundlage ist da. Das heißt, du hast mehr Zeit, taktische Dinge ins Training einzubauen.“ Am Sonntag ging es dann ins Kurztrainingslager nach Bad Saarow.

Sogar neun Neue versammelte in Paderborn Steffen Baumgart um sich. Der Trainer konnte die erste Trainingseinheit, die am Sonntag aufgrund der großen Hitze in die Morgenstunden verlegt wurde, mit allen Zugängen bestreiten. Von den Neuen bringen nur Torhüter Jannik Huth und Linksaußen Gerrit Holtmann (beide vom FSV Mainz 05) Erstliga-Erfahrung mit. Sport-Geschäftsführer Martin Przondziono, Nachfolger des zu RB Leipzig abgewanderten Markus Krösche, kündigte auch für das Oberhaus ein Festhalten am offensiven Spielstil an: „Das ist Teil unserer DNA.“