Fußball-Bundesliga : Mainz, wie es rennt und siegt

Mainz Der neue Trainer hat den Rheinhessen neues Leben eingehaucht. Das bekommt auch Eintracht Frankfurt zu spüren.

Zu einer Spitze gegen den Ex-Verein ließ sich Achim Beierlorzer trotz seines Traum-Einstands beim FSV Mainz 05 nicht herab. Genugtuung wegen seines Rauswurfs beim 1. FC Köln wollte der neue Trainer der Rheinhessen auch nach dem 2:1 (0:1) im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt nicht verspüren. „Um Gottes Willen! Davon kann keine Rede sein“, beschied der 52-Jährige energisch. Was zähle, sei allein die perfekte Punktausbeute seiner neuen Mannschaft.

Die Fragen nach seiner persönlichen Gefühlslage wies Beierlorzer auch nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel als FSV-Trainer entschieden zurück. Und das, obwohl er nur etwas mehr als drei Wochen nach seinem Blitz-Wechsel innerhalb der Fußball-Bundesliga eigentlich allen Grund gehabt hätte, sich in seiner Arbeitsweise bestätigt zu fühlen. Doch Beierlorzer gab sich bescheiden. „Das ist es, was den Fußball ausmacht. Dass man manche Dinge nicht erklären kann“, sagte er.

Dabei lässt sich der Comeback-Erfolg gegen eine nach dem Platzverweis für Dominik Kohr (44.) lange in Unterzahl agierende Eintracht sehr wohl auch auf den Einfluss Beierlorzers zurückführen. Dass Karim Onisiwo (50.) und Joker Adam Szalai (69.) nach Martin Hintereggers Führungstreffer (34.) die Partie drehten, hatte nämlich nicht zuletzt mit der veränderten Einstellung der 05er zu tun. Besonders in Sachen Laufbereitschaft und Zweikampfhärte zeigte die Mannschaft ein anderes Gesicht als in den letzten Tagen unter Ex-Trainer Sandro Schwarz.