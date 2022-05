Wetter : Warnung vor starkem Gewitter im Saarland – örtlich auch Unwetter möglich

Update Saarbrücken Der Deutsche Wetterdienst warnt weiterhin vor starkem Gewitter im Saarland. Örtlich sind auch Unwetter möglich. Zu ersten Feuerwehreinsätzen ist es am frühen Donnerstagabend insbesondere im Landkreis St. Wendel gekommen.

Am frühen Abend hatte es bereits in einigen Orten mitunter heftig geregnet und gestürmt, wie beispielsweise dieses Video aus Riegelsberg zeigt:

Einsätze in Freisen und Namborn

Die Integrierte Leitstelle in Saarbrücken berichtete der SZ am frühen Donnerstagabend von „keinen größeren Zwischenfällen“.

Einzig in St. Wendel hat sich das Unwetter am Donnerstagabend erstmals bemerkbar gemacht. Einsätze gibt es zurzeit in den Gemeinden Freisen und Namborn, dort ist nach SZ-Informationen Wasser in so manchen Keller und auf die Straßen gelaufen. Im St. Wendeler Ortsteil Hoof ist außerdem ein Blitz in einen Baum eingeschlagen.