Inzidenz bei 375,9 : 52 neue Corona-Infektionen am Donnerstag

Kreis St Wendel Das Gesundheitsamt St. Wendel meldete am Donnerstagnachmittag 52 Neuinfektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus im St. Wendeler Land.

20 in der Kreisstadt St. Wendel, zwei in Freisen, 14 in Marpingen, sieben in Nohfelden, vier in Nonnweiler, zwei in Oberthal und drei in Tholey.