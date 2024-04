Fahrradtour durch die Biosphäre Bei einer Radtour die Biosphäre erleben

Am kommenden Sonntag, 28. April, steigt wieder die Biosphärentour. Diese verbindet auf Wegen abseits des Autoverkehrs körperliche Betätigung mit kulinarischen, kulturellen und landschaftlichen Highlights. Etappenziele in diesem Jahr sind „biosphärische“ Erlebnisse in der Gemeinde Mandelbachtal, heißt es in der Pressemitteilung der Veranstalter.