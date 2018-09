später lesen Konzert Es werden junge Sänger gesucht Teilen

Tanzende Rhythmen, feurige Texte auf Spanisch und Deutsch – all dies vereine die „Missa de solidaridad“ von Thomas Gabriel, wie die Pfarreiengemeinschaft Marpingen mitteilt. Deren Jugendchor führt dieses Werk innerhalb der Bolvienpartnerschaftswoche mit dem Titel „Lebensgut Wasser: schützen, ernten, teilen“ des Bistums Trier am Samstag, 29. September, um 20 Uhr in Maria Himmelfahrt Marpingen zusammen mit einer lateinamerikanischen Combo auf. Von red