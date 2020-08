Blaulicht : Unbekannter beschädigte schwarzen BMW

St. Wendel Auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in der Linxweilerstraße in St. Wendel ist am Donnerstag zwischen 8.15 und 8.30 Uhr ein Auto beschädigt worden.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen schwarzen BMW. Von einem unbekannten Pkw wurde er dieser beim Ein- oder Ausparken beschädigt, so der Polizei-Sprecher weiter. Der Verursacher habe sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können.