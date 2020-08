Theatersaison in St. Wendel wird ausgesetzt : „Passagier 23“ fliegt erst im Jahr 2021

St. Wendel Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen, hat der Vorstand der Theatergemeinschaft Stadt St. Wendel in einer Sondersitzung beschlossen, die Theatersaison 2020/2021 auszusetzen.

Der Theaterbesuch der 680 Abonnenten und der Besucher, die in der Regel noch Karten im freien Verkauf erwerben können, lasse sich mit den derzeit geltenden Abstands- und Hygieneregeln nicht in Einklang bringen. Die bereits geplanten Gastspiele sollen nach Möglichkeit in die Theatersaison 2021/2022 verlegt werden. In der Hoffnung, dass die nächste Saison wieder wie gewohnt stattfinden kann, wird die Geschäftsstelle der Theatergemeinschaft im Sommer 2021 das Theaterprogramm vorstellen und den Abonnentenbrief mit allen aktuellen Daten (wie Zahlungsfrist für das neue Abo, Kündigungsfrist und so weiter) sowie die Abonnementrechnung versenden. Tauschwünsche könnten weiter mitgeteilt werden. „Bei der Neuvergabe der Abonnements für die Spielzeit 2021/22 werden diese dann soweit möglich berücksichtigt“, sagt eine Sprecherin .