Polizeibericht : Unbekannter rammt BMW in Hülzweiler und verschwindet

Unbekannter rammt BMW in Hülzweiler und verschwindet

Hülzweiler Der Verursacher fuhr offenbar einen schwarzen Geländewagen.

(red) Am Samstagabend, 22.50 Uhr, hat in der Talstraße in Hülzweiler ein Unbekannter einen Unfall verursacht und sich danach aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei meldet, kollidierte er oder sie, vermutlich beim Ausparken, mit einem geparkten grauen BMW, 1er Modellreihe, und verschwand.